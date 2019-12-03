Son Dakika Haberleri: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği binasında yıkım çalışmaları başladı (1)
Son Dakika Güncel İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği binasında yıkım çalışmaları başladı (1) - Son Dakika

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği binasında yıkım çalışmaları başladı (1)

6 saat önce

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra ağır hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasında yıkım işlemleri başladı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği binasında yıkım çalışmaları başladı (1), System.String[]

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra ağır hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasında yıkım işlemleri başladı.


İstanbul Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:11 Kaynak: DHA
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Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı
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