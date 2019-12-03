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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği binasında yıkım çalışmaları başladı...
6 saat önce
İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra ağır hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasında yıkım işlemleri başladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:34 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra ağır hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasında yıkım işlemleri başladı.
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