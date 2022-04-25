İstanbul Üniversitesi, yabancı öğrenciler için 38 ülkede sınav yapacak - Son Dakika

İstanbul Üniversitesi, Türkiye'de üniversite eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenciler için bu yıl 38 ülkede, 50 merkezde sınav yapacak.

İstanbul Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de üniversite eğitimi almak isteyen uluslararası öğrencilere yönelik İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (İÜYÖS) yapılacak.

Sınav, 11 Haziran Cumartesi günü 38 ülke ve 50 sınav merkezinde eş zamanlı tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

İÜYÖS-2022 sınavına başvurular yos.istanbul.edu.tr adresi üzerinden çevrim içi alınıyor.

Türkçenin yanı sıra Arapça, Almanca, Fransızca, İngilizce ve Rusça olarak 6 dilde hazırlanan sınava, adaylara başvuru aşaması ve tercih sürecinde atanan bireysel danışmanlar tarafından seçtikleri dilde gerekli bilgilendirme ve teknik destek sunuluyor.

Sınava başvurular 2 Mayıs'ta sona erecek.

İÜYÖS sonuçları, Türkiye'de 100'den fazla üniversite tarafından öğrenci alımında kabul ediliyor.