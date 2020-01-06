İstanbul Üniversitesi yemekhane düzenlemesini geri aldı - Son Dakika
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İstanbul Üniversitesi yemekhane düzenlemesini geri aldı

7 saat önce

İstanbul Üniversitesi, öğrencilerin indirimli olarak 3.5 liraya yiyebildiği öğün sayısının üçten bire düşürülmesi yönündeki düzenlemeyi geri aldı.

İstanbul Üniversitesi yemekhane düzenlemesini geri aldı, System.String[]

İstanbul Üniversitesi, öğrencilerin indirimli olarak 3.5 liraya yiyebildiği öğün sayısının üçten bire düşürülmesi yönündeki düzenlemeyi geri aldı. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeğinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesine karar verildiği belirtildi.


İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul Üniversitesi uzun bir süredir öğrencilerine sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği imkanı sunan az sayıdaki üniversitelerden birisidir. Öğrencilerimizin sağlıklı beslenmeleri için bu imkanı sunmaktan da her zaman büyük memnuniyet duymuştur. 2020 yılı başında bütçe kısıtlılığı nedeniyle hiç arzu etmediğimiz halde yemekhane ilgili yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Ancak sadece bütçe yetersizliğinden kaynaklı yeni düzenleme üzülerek ifade etmek isteriz ki, hiç de tasvip etmediğimiz bir noktaya gelmiştir. Gelişmeleri yakından takip eden, öğrencilerimizin dilekçelerini değerlendiren ve taleplerini dinleyen Rektörlüğümüz, yemekhane ile ilgili alınan kararı iptal ederek; öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı almıştır. Rektörlüğümüz öğrencilerimizin yoğun talebi üzerine bütçe harcama planını yeniden gözden geçirmiş, diğer hizmet alanlarından kısarak yemek hizmetinin aynı şekilde devamını sağlamıştır. Önceliğimiz her zaman öğrencilerimizdir; Onların güven içerisinde, sağlıklı ve huzurlu şekilde eğitimlerine devam etmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
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