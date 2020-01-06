İstanbul Üniversitesi yemekhane ile ilgili aldığı kararı iptal etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Üniversitesi yemekhane ile ilgili aldığı kararı iptal etti - Son Dakika

İstanbul Üniversitesi yemekhane ile ilgili aldığı kararı iptal etti

28 dakika önce

İstanbul Üniversitesi, yemekhanelerinde yapılan düzenlemeyi iptal ederek, öğrencilerin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı aldı.

İstanbul Üniversitesi yemekhane ile ilgili aldığı kararı iptal etti, System.String[]

İstanbul Üniversitesi, yemekhanelerinde yapılan düzenlemeyi iptal ederek, öğrencilerin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı aldı.


Üniversite'nin sitesinde yapılan açıklamada, İstanbul Üniversitesi'nin uzun bir süredir öğrencilerine sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği imkanı sunan az sayıdaki üniversitelerden biri olduğu hatırlatıldı.

Öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri için bu imkanı sunmaktan da her zaman büyük memnuniyet duyulduğu vurgulanan açıklamada, "2020 yılı başında bütçe kısıtlılığı nedeniyle hiç arzu etmediğimiz halde yemekhane ilgili yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Ancak sadece bütçe yetersizliğinden kaynaklı yeni düzenleme üzülerek ifade etmek isteriz ki hiç de tasvip etmediğimiz bir noktaya gelmiştir." ifadesine yer verildi.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün, öğrencilerin taleplerini dinleyerek, dilekçelerini değerlendirdiği belirtilen açıklamada, yemekhane ile ilgili alınan kararın iptal edildiği ve öğrencilerin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesine karar verdiği vurgulandı.

Rektörlüğün, öğrencilerin yoğun talebi üzerine bütçe harcama planını yeniden gözden geçirdiğine işaret edilen açıklamada, "Diğer hizmet alanlarından kısarak, yemek hizmetinin aynı şekilde devamı sağlanmıştır. Önceliğimiz her zaman öğrencilerimizdir. Onların güven içerisinde, sağlıklı ve huzurlu şekilde eğitimlerine devam etmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

İstanbul Üniversitesi, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gece kaza yaptığı minibüsünü gündüz çektirmeye gelen adam, iş makinesinin kepçesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti
Ünlü spiker Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım

Son Dakika Haberleri
02:12 Yeni yıla girerken intihar girişiminde bulunmuştu, bu kez hayatını kaybetti - Son Dakika
02:08 İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR (1) - Son Dakika
02:00 İÜ Rektörlüğü, yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılması kararını iptal etti - Son Dakika
01:59 İÜ REKTÖRLÜĞÜ, YEMEK ZAMMI VE KAHVALTILARIN KALDIRILMASI KARARINI İPTAL ETTİ - Son Dakika
01:48 İstanbul Üniversitesi yemekhane ile ilgili aldığı kararı iptal etti - Son Dakika
22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Son Dakika
22:00 Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 02:16:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Üniversitesi yemekhane ile ilgili aldığı kararı iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]