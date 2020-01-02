İstanbul Üniversitesinde yemek ücreti zammına öğrencilerden tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Üniversitesinde yemek ücreti zammına öğrencilerden tepki - Son Dakika

İstanbul Üniversitesinde yemek ücreti zammına öğrencilerden tepki

6 saat önce

İstanbul Üniversitesinin yemek yaptığı zamma öğrenciler tepki gösterdi.

İstanbul Üniversitesinde yemek ücreti zammına öğrencilerden tepki, System.String[]

İstanbul Üniversitesinin yemek yaptığı zamma öğrenciler tepki gösterdi.


İstanbul Üniversitesi, öğün başı 3.5 lira olan öğrenci yemekhanesi ücretlerinde artış yaptı. Yapılan yeni düzenlemeyle sabah kahvaltıları kaldırılırken, ikinci bir öğün yemek isteyen öğrencilerin 18,5 lira ödemek zorunda olduğu duyuruldu. İstanbul Üniversitesinin yemekhane ücretlerine zam yaptığını duyurmasının ardından öğrenciler duruma tepki gösterdi. Yemek ücretlerinin zamlanmasına tepki gösteren öğrenciler, Türk bayrağı eşliğinde Beyazıt kampüsü içerisinde yürüdü. Beyazıt Kampüsü ana kapısı önüne çıkan grup basın açıklaması yaptı.


Öğrenci Konseyi Başkanı Emir Alp Turgut, "Ülkemize ve milletimize yeni nesiller yetiştirmesiyle ve köklü yapısıyla, geçmişten günümüze bir bilim köprüsü oluşturan üniversitemizde yemek tarifesinin tek öğüne düşürülmesi ve ikinci yemek ücretinin 18 liraya çıkarılması, biz öğrencileri derinden üzmüştür. Alınan bu kararın ardından İstanbul Üniversitesi Konseyi olarak ilk günden itibaren rektörlükle görüşerek bu kararın öğrencileri mağdur ettiğini ifade ettik. Anadolu'nun her köşesinden gelerek eğitimi için üniversitemizi tercih eden arkadaşlarımızın beslenme hakkının bir öğüne düşürülmesi tüm öğrencilerimizi olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuz karar ile karşı karşıya kalanlar, sadece şehir dışından gelen arkadaşlarımız değil, İstanbul'da yaşayan ve zamanını kütüphanemizde geçiren diğer arkadaşlarımız da bu durumdan mağduriyet duymaktadır. Günümüz ekonomik şartlarında bir öğrencinin her zaman dışarıda yemek yemesinin mümkün olmadığı dikkate alınıp üniversitemizin öğrenci odaklı hareket etmesini talep ediyoruz. Bu olumsuz kararın öğrenci menfaatine çözülmesi için bu duruma tepki gösteren öğrenci arkadaşlarımızın da hukuki çerçeveyi, yasal yolları dikkate alması gerekmektedir" dedi. - İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:01 Kaynak: İHA
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