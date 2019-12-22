İstanbul Üniversitesinin Medikal Hologram Laboratuvarı dünyaya açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Üniversitesinin Medikal Hologram Laboratuvarı dünyaya açılıyor - Son Dakika

İstanbul Üniversitesinin Medikal Hologram Laboratuvarı dünyaya açılıyor

6 saat önce

İstanbul Üniversitesi (İÜ) ile Royal London Hospital, İÜ bünyesinde 2017'de hizmete açılan Türkiye'nin ilk artırılmış ve karma gerçeklik laboratuvarı Medikal Hologram Laboratuvarı projesi kapsamında partner oldu.

İstanbul Üniversitesinin Medikal Hologram Laboratuvarı dünyaya açılıyor, System.String[]

İstanbul Üniversitesi (İÜ) ile Royal London Hospital, İÜ bünyesinde 2017'de hizmete açılan Türkiye'nin ilk artırılmış ve karma gerçeklik laboratuvarı Medikal Hologram Laboratuvarı projesi kapsamında partner oldu.

İÜ'den yapılan açıklamaya göre, laboratuvar, tıp ve sağlık alanında artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) ile oluşturulan klinik senaryolarda hologram hasta ve interaktif modeller üzerinden öğrencilere ve sağlık çalışanlarına gerçekçi deneyim ile kalıcı öğrenme sağlanması amacıyla hayata geçirildi.

İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri ile demo derslerin gerçekleştirildiği laboratuvarın kurulumu için yurt içi ve yurt dışından birçok üniversite ile de görüşmelere başlandı.

Bu kapsamda İÜ ile Royal London Hospital arasında, cerrahinin zor alanlarından renal transplantasyon (böbrek nakli) ameliyatı aşamaları, böbrek anatomisi ve anomalileri simülasyonları için partnerlik sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen projenin fikir sahibi ve 2017'de TÜBİTAK ödülünü kazanan İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bölümünden Arş. Gör. Dr. Mürsel Haspulat, Dubai ve Katar sağlık konsültanlarının da ocak ayında laboratuvarı ziyaret edeceğini belirterek, "Ayrıca projenin ticarileşmesi ve üretilecek uygulamaların Britanya adası satışları için ise Oxford Educational College ile prensipte anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

Haspulat, projenin Amerika partneri ve eski Microsoft Medikal Danışmanı Dr. Rafael Grossmann'ın da stratejik partnerlik konusunda çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:04 Kaynak: AA
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