İSTANBUL-ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLUNU ÖLDÜREN SANIK KEŞKE BEN ÖLSEYDİM DE BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMASAYDI - Son Dakika

İSTANBUL-ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLUNU ÖLDÜREN SANIK KEŞKE BEN ÖLSEYDİM DE BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMASAYDI

Ünlü çiftin oğlunun bıçaklanarak öldürülmesi davasında tanıklar dinlendi.

Ünlü çiftin oğlunun bıçaklanarak öldürülmesi davasında tanıklar dinlendi.

Özden ATİK/ İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'de 7 Ocak 2020 tarihinde, ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolph Ward Mays çiftinin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Akın Kutlu'nun yargılandığı davada tanıklar dinlendi.

İstanbul 15.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Akın Kutlu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ölen Emre Tyler Mays'ın annesi Figen Mays ile babası Randolph Ward Mays ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, olay yerinde bulunan üç polis ve sanığın aile üyeleri tanık olarak dinlendi.

SANIĞIN ANNESİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada tanıklık yapan sanık Akın Kutlu'nun annesi Döndü Kutlu, sanığın her zaman bıçakla dolaşmadığını, Mays ailesini olaydan önce tanımadığını, sanık maktulü bıçaklarken şoka girdiği için müdahale edemediğini ve sedyede yatan kişinin kim olduğunu anlamadığını söyledi. Emre Tyler Mays'ın annesi Figen Kutlu'nun, "Oğlunuzun çocuğa saldırdığını gördünüz. Bağırdım yardıma gelen yok mu diye. Neden gelmediniz?" sorusuna ise tanık Kutlu, "Sizi görmedim o anda. Duymadım da. Keşke benim çocuğum ölseydi çok özür diliyorum" dedi. Mays ailesinin avukatı ise, "Olaydaki çelişkileri ve neden gerçeği söylemediklerini dilekçe ile açıklayacağız. Sanığın ailesine saldıran Batuhan Karanlıkoğlu ile ambulans şoförünün tanık olarak dinlenmesini istiyoruz" diye konuştu.

"YANLIŞLIKLA BİR CİNAYET İŞLEDİM"

Sanık Akın Kutlu ise, "Olay olduğundan dolayı çok büyük vicdan azabı duyuyorum. Keşke ben ölseydim de böyle bir şey yaşanmasaydı. Keşke Emre kardeşim yaşasaydı. Mays ailesinin avukatları olayı farklı bir yere çekmeye çalışıyorlar. Yanlışlıkla bir cinayet işledim ve vicdan azabımı çekiyorum. Maktulün öldürülmesinden önceki kavgada olsam bende de darp izi olurdu ve ailemin yaralanmasını önleyebilirdim. Çok üzgünüm. Bu vicdan gerçekten anlatılmaz" diye konuştu. Babasının yaralı halde ambulansa bindirilmesinin ardından annesi ile birlikte hastaneye gittiğini söyleyen sanık Kutlu, "Hastanede yaralı olan ağabeyimin öldüğünü zannettim. Diğer ağabeyim de kafasından darbe almıştı. Hastaneden dışarı çıktığımda akrabalarım da gelmişti. Hastaneye gelen ambulansta babamın olduğunu zannettim. Ambulanstan ineni bilmediğim için bir anda kendimi kaybettim. Şoka girmiş durumdaydım. Oradaki polis memurları müdahale edemezken annem nasıl yardım etsin. Böyle bir şey yapacağımı bilse annem zaten engellerdi" dedi. Sanık avukatı da, müvekkilinin Batuhan sanarak eylemde bulunduğu için haksız tahrik hükümlerinden faydalanmasını talep ederek "Müvekkilim kullandığı bıçağın küçük olduğunu söylemiştir. Ayrıca maktülde adli tıp raporuna göre 10 bıçak darbesi denmiş, ancak müvekkilim küçük bıçakla, daha az darbesi olduğunu söylüyor. Maktülde olay öncesi yara yoksa niçin ambulans çağrıldı. Ambulans görüşme kayıtları alınarak tüm bu hususların araştırılmasını istiyorum" dedi. Sanık avukatının bu şekildeki savunması üzerine Mays ailesinin avukatı, "Acılı bir ailenin önünde savunma sınırını aşıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatının ambulans görüşme kayıtları ve raporla ilgili taleplerinin reddine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, olayda ismi geçen Batuhan Karanlıkoğlu ve diğer tanıkların dinlenmesine hükmetti. Dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine de karar verildi. Duruşma ertelendi.

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRMİŞTİ

Bir kavga sonucu darp edilen lise öğrencisi Emre Tyler Mays, 7 Ocak 2020'da ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmüştü. Emre Tyler Mays, sedyeyle indirildiği sırada sanık Akın Kutlu tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan şüpheli Akın Kutlu polise verdiği ifadesinde, yaralı olan yakınlarını görmek üzere Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiği, sanığın bu sırada ambulansla acile getirilen Emre Tyler Mays'in yakınlarını yaralayan husumetli olduğu kişilerden birine benzettiği için olayı gerçekleştirdiğini söylemişti. Sanık Akın Kutlu emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 8 Ocak'ta çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olay günü, sanık Akın Kutlu'nun ambulansın kapısının açılmasından sonra elinde gizlediği bıçakla sedye üzerinde bulunan Emre Tyler Mays'ı defalarca bıçakladığı anın güvenlik kamera görüntüleri de dava dosyasına girmişti.

İSTANBUL-ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLUNU ÖLDÜREN SANIK KEŞKE BEN ÖLSEYDİM DE BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMASAYDI

İstanbul, Ambulans, Şişli, Ocak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 14:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLUNU ÖLDÜREN SANIK KEŞKE BEN ÖLSEYDİM DE BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMASAYDI - Son Dakika

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