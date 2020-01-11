İstanbul, ünlü saç tasarım sanatçıları Georgiy Kot ve Shafaq Novruz'u ağırladı - Son Dakika

Dünyaca ünlü saç tasarım sanatçıları Georgiy Kot ve Shafaq Novruz, İstanbul'da düzenlenen etkinlikte 20 farklı ülkeden gelen kadınlara Master Class (usta sınıfı) eğitim verdi.



Türkiye'nin önde gelen meslek akademilerinden Akel Akademi, dünyaca ünlü saç tasarım sanatçıları Georgiy Kot'u ve Shafaq Novruz'u, İstanbul'a getirdi. İki gün süren etkinlikte dünyanın 20 farklı ülkesinden gelen kadınlara Master Class eğitim verdi. Tüm dünyadan yoğun ilgi gören eğitimin yanı sıra, sıradışı sahne ve dans şovları ile katılımcılara eğlenceli anlar yaşatıldı. Ayrıca katılımcılara kozmetik ve estetik konularında bilgiler verildi.



"Akademi olarak Avrupa ve Orta Doğu'ya yayıldık"



Etkinlik hakkında bilgi veren Akel Akademi'nin Kurucusu ve Genel Müdürü Gülşah Çakmak, "Görevimiz kadınlara, güzellik uzmanlığı, kuaförlük, estetisyenlik, kalıcı makyaj gibi estetik ve kozmetik alanda tüm eğitimleri vermek, bu alanda istihdam sağlamak ve işe yerleştirmek. Bunlar bizim en önemli görevlerimiz. Bu işleri yaptığımız için Türkiye'de önemli konuma geldik. Türkiye'de bu eğitimleri 25 yıldır verdik başarılı olduk. Daha sonra birçok ülkeye yayıldık; Avrupa ve Orta Doğu'da da kadınlara da bu eğitimleri vermeye başladık. Türkiye'den sonra dünyada da en çok tercih edilen akademiler arasında yer aldık. Dünyaca ünlü iki tane saç tasarımcısını iki gün boyunca ağırladık. Türkiye'den ve 20 ülkeden katılım oldu. Çok güzel kültür projesi oldu, 20 ülkeden gelen katılımcılara kendimizi tanıttık. Georgiy Kot, Rusya'dan geldi. Shafaq Novruz da Azerbaycan'dan geldi. İki ismin çok takipçisi var, sevenleri çok. Akademi olarak onları ağırladık ve güzel bir organizasyon yaptık. Hem ülkemizi tanıttık hem de meslek olarak neler yaptığımızı gösterdik" dedi.



"Bazen Türk kuaförleri biraz kıskanıyorum"



Yaptığı çalışmaları değerlendiren ünlü saç tasarımcısı Georgiy Kot, "Çok farklı bir iş oldu. Kadınlarla çalışmaktan dolayı mutluyum ancak çok uğraştırıcı bir iş yapıyorum. Bazen Türk kuaförleri biraz kıskanıyorum. Çünkü Türk kadınları kendilerine bakıyorlar ve güzeller. Onlarla sürekli çalışmak isterim. Büyük saç tasarımlarını yapmayı seviyorum. Türkiye ve Arabistan'a gelince çok mutlu oluyorum. Saç tasarımları benim hayatım. Dünyanın birçok ülkesinden takip ediliyorum. Bu da benim en büyük dileğimdi. Kendini marka olarak tutman geriyor bu da çok zor. Farklı dinlerdeki ve kültürlerdeki insanlar arkadaş oluyor, aynı işi yapmak istiyorlar, benim yaptığım tasarımları izliyorlar ve benden öğreniyorlar. İşte o zaman inanılmaz mutlu oluyorum." şeklinde konuştu.



Trend topuz modellerine değinen Kot, "Önemli olan insanlar ne görmek istiyor, ne öğrenmek istiyor? Hiçbir tasarımcı şunu diyemez: Bugün ve yarın ne popüler olacak? Yani her şey kadınlardan geliyor. Kadınlar ne görmek istiyorsa biz de onu yapacağız. Çalışmalarımızda oturup bakacağız, kadınlar ne görmek istiyor? Buna göre seçim yapacağız ve o zaman hangi modellerin popüler olduğunu söyleyebiliriz." açıklamasında bulundu.



Shafaq Novruz ise şöyle konuştu: "Hep gelinlerle çalışıyordum. Son 5 yıldır eğitimler veriyorum. Sürekli Azerbaycan'da eğitimlerim oluyordu, 2 yıldır İstanbul'da eğitimler veriyorum. İstanbul'u, farklı ülkelerden birçok insan seviyor. Etkinlikte muhteşem Master Class eğitim oldu. Öğretmenim Georgiy Kot'un beni izlemesi benim için gurur." - İSTANBUL