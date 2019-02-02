İstanbul - Ürdün Kralı İstanbul'da
28 dakika önce
Haber: İstanbul DHAÜrdün Kralı II. Abdullah İbn El Hüseyin İstanbul'a geldi.
Haber: İstanbul DHA
Ürdün Kralı II. Abdullah İbn El Hüseyin İstanbul'a geldi.
II. Abdullah İbn El Hüseyin'i Atatürk Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Ürdün Kralı II. Abdullah İbn El Hüseyin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
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-Kralın gelişi
-Karşılanması
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:46 Kaynak: DHA
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