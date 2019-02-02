Son Dakika Haberleri: İstanbul -  Ürdün Kralı İstanbul'da

İstanbul -  Ürdün Kralı İstanbul'da

28 dakika önce

Haber: İstanbul DHAÜrdün Kralı II. Abdullah İbn El Hüseyin İstanbul'a geldi.

İstanbul -  Ürdün Kralı İstanbul'da, System.String[]
Haber: İstanbul DHA

Ürdün Kralı II. Abdullah İbn El Hüseyin İstanbul'a geldi.

II. Abdullah İbn El Hüseyin'i Atatürk Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Ürdün Kralı II. Abdullah İbn El Hüseyin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Görüntü Dökümü:

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-Kralın gelişi

-Karşılanması

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:46 Kaynak: DHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, DHA, İkinci Abdullah, İstanbul, Güncel
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