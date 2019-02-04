Son Dakika Haberleri: İstanbul Üsküdar Çekmeköy Metro Hattında Arıza

İstanbul Üsküdar Çekmeköy Metro Hattında Arıza

19 dakika önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHAÜsküdar- Çekmeköy metro hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle, iki yönde de seferlerde aksama yaşandı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA

Üsküdar- Çekmeköy metro hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle, iki yönde de seferlerde aksama yaşandı.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz her iki yönde Çakmak İstasyonundan aktarmalı yapılmaktadır" denildi. Arıza nedeniyle Çakmak metro istasyonunda yoğunluk oluştu. Teknik arızanın giderilmesi için çalışmaların devam ettirildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:54 Kaynak: DHA

Üsküdar, Çekmeköy, İstanbul, Güncel
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