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İstanbul Üsküdar'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İstanbul Üsküdar'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

03.02.2022 16:00
İstanbul Üsküdar'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu.

Acıbadem Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye, içinde kimsenin olmadığı öğrenilen dairede başlayan yangına müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu söndürülen yangın hasara yol açtı.

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Acıbadem Caddesi, İstanbul, Üsküdar, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Üsküdar'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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