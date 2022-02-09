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İstanbul Üsküdar'da bahçe duvarı yola devrildi - Son Dakika

İstanbul Üsküdar'da bahçe duvarı yola devrildi

09.02.2022 10:52
İstanbul Üsküdar'da bahçe duvarı yola devrildi

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde tek katlı gecekondunun bahçe duvarı yola devrildi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde tek katlı gecekondunun bahçe duvarı yola devrildi.

Kuzguncuk Mahallesi Bahçesaray Sokak'ta bulunan tek katlı gecekondunun bahçe duvarı dün gün boyunca devam eden şiddetli sağanağın ardından toprağın ağırlığına dayanamayarak yola devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Duvarın devrilmesi nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı.

Üsküdar Belediyesi ekipleri duvardan düşen molozlarının kaldırılması için çalışma başlattı.

İstanbul Üsküdar'da bahçe duvarı yola devrildi

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İstanbul, Üsküdar, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Üsküdar'da bahçe duvarı yola devrildi - Son Dakika


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