Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu - Son Dakika
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Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

15.08.2022 12:44
Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

İstanbul Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri, trafik yoğunluğuna sebep oldu.

İstanbul Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri, trafik yoğunluğuna sebep oldu.

Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi'nde 34 TN 2020 plakalı Beykoz- Kadıköy seferini yapan İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle yolda trafik tek şeride düştü.

Yol Yardım Aracı tarafından yolun sağ şeridinde otobüsteki arızanın giderilmesiyle uğraşıldığı sırada, 34 DAK 69 plakalı otomobil ile Üsküdar-Sultanmurat seferini yapan 34 TN 2548 plakalı İETT otobüsü karşı karşıya geldi.

Her iki aracın sürücüsü de geri gidip birbirlerine yol vermek istemedi. Bunun üzerine sürücüler arasında başlayan tartışmaya bir süre sonra yolcular da karıştı.

Otobüs ile otomobilin sürücülerine tepki gösteren vatandaşlar, yolun trafiğe açılmasını istedi ve polise ihbarda bulundu.

Her iki sürücünün yaklaşık 15 dakika boyunca birbirine yol vermek istememesi üzerine bölgede Beylerbeyi'nden Çengelköy ve Nakkaştepe istikametlerine kadar her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu.

Tepkilerin ardından İETT otobüsü sürücüsünün geri gidip yol vermesi üzerine trafik normale döndü.

Otomobil sürücüsü, ikaz etmesine rağmen İETT otobüsünün yola çıktığını iddia etti. Sürücü, "Ben normal yolundayım, her şeyiyle düzgün yolundayım. Polis çağırdı, gelsin polis, kim hatalı görsün burada. Bir de bana hareket yapıyor." dedi.

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Kaynak: AA

Üsküdar, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu - Son Dakika
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