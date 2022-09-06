Üsküdar'da devrilen kamyon evlerin duvarlarına çarparak durdu - Son Dakika
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Üsküdar'da devrilen kamyon evlerin duvarlarına çarparak durdu

06.09.2022 13:24
Üsküdar'da devrilen kamyon evlerin duvarlarına çarparak durdu

İstanbul Üsküdar'da devrilen kamyon yol kenarındaki 3 evin duvarlarına çarparak durdu.

İstanbul Üsküdar'da devrilen kamyon yol kenarındaki 3 evin duvarlarına çarparak durdu.

Rasathane Caddesi'nde Küçüksu yönüne doğru ilerleyen, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 FYB 18 plakalı kamyon yokuş aşağı kaymaya başladı.

Devrilen kamyon, yol kenarındaki 3 evin bahçe duvarlarına çarparak durdu. Kamyon, bir evin girişindeki doğal gaz hattını da parçaladı.

Kamyon sürücüsü ve yanındaki kişi kazadan yara almadan kurtuldu, yol kenarındaki evlerde hasar oluştu.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Rasathane Caddesi, kamyonun çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Bu arada, yolun yağış nedeniyle kayganlaştığı öne sürüldü.

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Kaynak: AA

Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da devrilen kamyon evlerin duvarlarına çarparak durdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da devrilen kamyon evlerin duvarlarına çarparak durdu - Son Dakika
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