Üsküdar'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İstanbul Üsküdar'da evden mali değeri yüksek kol saatleri, yüzük, elektronik eşya ve gümüş vazo çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Kısıklı Mahallesi'nde oturan O.C, evinden değeri 1 milyon dolar olan 9 kol saati, 80 bin dolarlık yüzük, 2 tablet bilgisayar, cep telefonu ve gümüş vazoların çalınması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada, şüpheli Hakan A'yı gözaltına aldı.

Önceden 19 suç kaydı olan şüphelinin ev ve iş yerindeki aramalarda, 7 kol saati, gümüş vazolar ile 1970 basımı banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Öte yandan, güvenlik kamerası kayıtlarında, evden çıkan şüphelinin 2 valizle bir süre yürümesi ve park halindeki bir otomobile valizleri bırakması yer alıyor.