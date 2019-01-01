Son Dakika Haberleri: İstanbul- Üsküdar'da Hastanede Önünde Şüpheli Paket Alarmı-1

İstanbul- Üsküdar'da Hastanede Önünde Şüpheli Paket Alarmı-1

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL DHAÜsküdar'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL DHA

Üsküdar'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Polis olay yerini şerit çekerek, kapatırken bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:48 Kaynak: DHA

Üsküdar, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güncel
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