İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI 2'Sİ ÇOCUK 3 YARALI

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ÜSKÜDAR'da iki aracın çarpıştığı kazada, otomobilde bulunan ikisi çocuk, üç kişi yaralandı.

Kaza 22.15 sıralarında Barbaros Mahallesi, Mütevelli Çeşme Caddesi ile Çiçekçi Bostan Sokak kesişiminde meydana geldi Edinilen bilgiye göre Tuğba Kavalcı idaresindeki 34 DMC 261 plakalı cip Çiçekçi Bostan Sokak'tan Mütevelli Çeşme Caddesine bağlandığı sırada cadde üzerinde Hüseyin Sarı idaresindeki 33 ABP 360 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırım üzerindeki elektrik direğine çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken arka koltuktaki ikisi çocuk, üç kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye yardımıyla otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Cip sürücüsü Tuğba Kavalcı ise olay yerine gelen ambulansın içerisinde sakinleştirildi. Kaza sebebiyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

"BURADA HER BAYRAM KAZA OLUYOR"

Mahalle sakini Emin Tüysüzoğlu " Evime giriyordum. Bu cip şu sokaktan çıktı. Beyaz otomobil ise caddenin yukarısından geliyordu. Beyaz otomobili havadayken gördüm. Herhalde şuradaki elektrik direğine vurdu. Takla atmaması mucize. İçindeki insanların ölmemesi şu anda bana göre mucize. Ama bizim burada her bayram mutlaka kaza oluyor. Burası dört yol ağzı. Şu sokağın başına bir tümsek koyarak bundan sonraki olacak kazaların önüne geçilebilir. İki çocuk bir kadın arka koltuktaydı. Çocuklardan birisinin başında yarık vardı. Bu cipin sürücüsü kadın da şoktaydı. Şimdi 112 aldı götürdü. 52 senedir bu mahallede oturuyorum. Buraya mutlaka bir önlem alınması gerekiyor." şeklinde konuştu. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.