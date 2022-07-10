İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI 2'Sİ ÇOCUK 3 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI 2'Sİ ÇOCUK 3 YARALI

10.07.2022 23:32

ÜSKÜDAR'da iki aracın çarpıştığı kazada, otomobilde bulunan ikisi çocuk, üç kişi yaralandı.

ÜSKÜDAR'da iki aracın çarpıştığı kazada, otomobilde bulunan ikisi çocuk, üç kişi yaralandı.

Kaza 22.15 sıralarında Barbaros Mahallesi, Mütevelli Çeşme Caddesi ile Çiçekçi Bostan Sokak kesişiminde meydana geldi Edinilen bilgiye göre Tuğba Kavalcı idaresindeki 34 DMC 261 plakalı cip Çiçekçi Bostan Sokak'tan Mütevelli Çeşme Caddesine bağlandığı sırada cadde üzerinde Hüseyin Sarı idaresindeki 33 ABP 360 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırım üzerindeki elektrik direğine çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken arka koltuktaki ikisi çocuk, üç kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye yardımıyla otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Cip sürücüsü Tuğba Kavalcı ise olay yerine gelen ambulansın içerisinde sakinleştirildi. Kaza sebebiyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

"BURADA HER BAYRAM KAZA OLUYOR"

Mahalle sakini Emin Tüysüzoğlu " Evime giriyordum. Bu cip şu sokaktan çıktı. Beyaz otomobil ise caddenin yukarısından geliyordu. Beyaz otomobili havadayken gördüm. Herhalde şuradaki elektrik direğine vurdu. Takla atmaması mucize. İçindeki insanların ölmemesi şu anda bana göre mucize. Ama bizim burada her bayram mutlaka kaza oluyor. Burası dört yol ağzı. Şu sokağın başına bir tümsek koyarak bundan sonraki olacak kazaların önüne geçilebilir. İki çocuk bir kadın arka koltuktaydı. Çocuklardan birisinin başında yarık vardı. Bu cipin sürücüsü kadın da şoktaydı. Şimdi 112 aldı götürdü. 52 senedir bu mahallede oturuyorum. Buraya mutlaka bir önlem alınması gerekiyor." şeklinde konuştu. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

YORUMLAR
500
Üsküdar'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı Üsküdar'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı Hatalı sollama sonucu iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı Hatalı sollama sonucu iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI 2'Sİ ÇOCUK 3 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:04 Soylu'nun "Suriyeli bebek" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil
20:53 Arsenal, Chelsea'nin ön liberosu N'Golo Kante için adım atıyor! "O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz"
20:20 Kadınlara yönelik skandal sözleriyle tepki çeken Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek
19:39 Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 23:46:13. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI 2'Sİ ÇOCUK 3 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement