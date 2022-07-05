ÜSKÜDAR'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKMESİ SIRASINDA CADDEDE YAŞANANLAR KAMERADA

ÜSKÜDAR'da bir inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu civardaki 3 bina tahliye edildi. Duvarın Çökmeyle birlikte caddede yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, saat 02.50 sıralarında Kısıklı Mahallesi Hacı Arif Bey ile Yusuf Kemal Sokak arasında bulunan alanda meydana geldi. İnşaatın temel alanındaki istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken istinat duvarı, sokaktaki yolu da etkiledi. Bir süre sonra yolun bir kısmında da çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. İnşaatın çevresinde bulunan 3 bina ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken caddede vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.