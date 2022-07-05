ÜSKÜDAR'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKMESİ SIRASINDA CADDEDE YAŞANANLAR KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

ÜSKÜDAR'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKMESİ SIRASINDA CADDEDE YAŞANANLAR KAMERADA

05.07.2022 11:41

ÜSKÜDAR'da bir inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu civardaki 3 bina tahliye edildi.

ÜSKÜDAR'da bir inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu civardaki 3 bina tahliye edildi. Duvarın Çökmeyle birlikte caddede yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, saat 02.50 sıralarında Kısıklı Mahallesi Hacı Arif Bey ile Yusuf Kemal Sokak arasında bulunan alanda meydana geldi. İnşaatın temel alanındaki istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken istinat duvarı, sokaktaki yolu da etkiledi. Bir süre sonra yolun bir kısmında da çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. İnşaatın çevresinde bulunan 3 bina ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken caddede vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
ÜSKÜDAR'DA İNŞAATIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ: 3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ ÜSKÜDAR'DA İNŞAATIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ: 3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, 3 bina tahliye edildi Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, 3 bina tahliye edildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKMESİ SIRASINDA CADDEDE YAŞANANLAR KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:24 Tarihin en büyük insanlık trajedisi olarak kabul ediliyor! Srebrenitsa'da yaşamını kaybedenlerin cenaze işlemleri tamamlandı
17:24 İzmir'de eşini baltayla öldüren cani koca, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
16:44 Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi
16:33 Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı
16:32 'Dünyanın En Güzel Kızı' seçilen Thylane Blondeau artık 20 yaşında! Denize girerken objektiflere yansıdı
16:19 Oyuncu Selin Yeninci, bikinisiyle ATV üzerinde sere serpe poz verdi
16:13 Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında dikkat çeken görüşme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 17:49:13. #1.13#
SON DAKİKA: ÜSKÜDAR'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKMESİ SIRASINDA CADDEDE YAŞANANLAR KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement