Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 'ne kaldırdı. Kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.

İstanbul Üsküdar 'da itfaiye istasyonu önünde bir cipin çarpması sonucu yaralanan kadına ilk müdahaleyi istasyonda görevli itfaiye erleri yaptı.

Kaynak: AA

Üsküdar, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Üsküdar'da itfaiye istasyonu önünde aracın çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika

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