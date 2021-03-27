İSTANBUL-Üsküdar'da izinsiz kesilen ağaçların yerine yenisini 'çınarlar' dikti - Son Dakika

İSTANBUL-Üsküdar'da izinsiz kesilen ağaçların yerine yenisini 'çınarlar' dikti

27.03.2021 22:47

Üsküdar Salacak sahilindeki parkta 4 kişi tarafından kesilen 2 yetişkin ağacın yerine belediye ekipleri tarafından ilçedeki yaşlı vatandaşlar ile yeni çınarlar dikildi.

Üsküdar Salacak sahilindeki parkta 4 kişi tarafından kesilen 2 yetişkin ağacın yerine belediye ekipleri tarafından ilçedeki yaşlı vatandaşlar ile yeni çınarlar dikildi. Ağaç dikim etkinliğine katılan vatandaşlarla konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in bir sözü vardır, 'Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin'. O nedenle ağaçları kesmemeliyiz" dedi.

İstanbul Üsküdar Salacak sahili, Kız Kulesi'nin tam karşısında parkta kimlikleri sonradan belirlenen biri kadın 4 kişi tarafından 17 Mart günü saat 02.00 sıralarında ellerindeki motorlu testerelerle iki yetişkin ağaç kesildi. İhbar üzerine 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilere "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" ve "kamu malına zarar vermekten" 4 bin 27'şer lira para cezası kesildi. Ağaçları neden kestiklerini söylemeyen kişilerin adli soruşturmasının ise devam ettiği öğrenildi.

Kesilen ağaçlara büyük tepki gösteren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kesilenlerin yerlerine yenisini dikmek için çalışma başlatmıştı. Bugün aralarında Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Vefa Destek Grubu üyeleri, ilçenin yaşlı kesimi, çocuklarının bulunduğu etkinlikte kesilen ağaçların yerine 4 çınar ağacı dikildi. Ağaçları dikerken Türkmen ile Demiryürek de belediye ekiplerine yardım etti. Çocuklar da dikilen ağaçları sulayarak bu güzel anlara eşlik etti.

"KESMEDİLER, RESMEN KATLETTİLER"

Belediye Başkanı Türkmen, "Şu anda Üsküdar Salacak sahilindeyiz. Burada geçen 17 Mart gecesi kimlikleri sonradan belirlenen şahıslar, saat 02.00 sıralarında buradaki güzelim çınar ağaçlarını resmen katlettiler. Olay zaten yargıda devam ediyor. Kim kesti, niye kesti, niye kestirdi? bilmiyoruz ama bu kişileri yargıya teslim ettik. İçimiz yanıyor. Bu kadar güzel sahilde şu yetişkin çınarları kesmek hangi akla mantığa sığar? Anlamak mümkün değil. Bizler Üsküdar Belediyesi, kaymakamlığımız ve bizim 'çınarlarımız' dediğimiz büyüklerimizle burada kesilen ağaçların yerine 4 büyük çınar diktik. Ağaçları aynı şekilde yerine dikiyoruz" diye konuştu.

Başkan Türkmen sözlerine şöyle devam etti:

'Sosyal Destek Gruplarından olan Vefa Grubu da büyüklerimize çok hizmet ettiler. Emniyet teşkilatımız, polislerimiz başta olmak üzere zabıta teşkilatımız, tüm kamu kurumunda çalışan personel 'Vefa Destek Grubu'nu' oluşturuyor. Bu büyüklerimizin her türlü ev ihtiyaçları karşılandı. Birlikte burada çınarlarımızı dikmiş olduk. Çınarlar inşallah hızla büyüyecek ve güzel Salacak Sahilimiz eski görüntüsüne kavuşmuş olacak.'

KAYMAKAM DEMİRYÜREK: YARAMIZI SARDIK

Kaymakam Murat Sefa Demiryürek ise "Ben de bu güzel günde ve organizasyonda olmaktan çok mutluyum. Geçen hafta hepimizin canını yakıp içini acıtan bir hadise yaşadık. Yeni çınarlarımızı Üsküdar'ın çınarlarıyla dikiyoruz. Sağ olsunlar bütün kamu kuruluşlarının içinde yer aldığı Vefa Grubu ağaç dikmek istiyoruz dedi. Yara sarmaya denk geldi. İnşallah gölgesinden nice nesiller istifade etsin? ifadelerini kullandı.

Ağaç dikim etkinliğine katılan Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Fatma Önerge (66) "Üsküdarımızda ağaçların katledilmesinden dolayı büyük üzüntü yaşadık. Yaşlılar haftasından dolayı Üsküdar'ın çınarları olan Vefa Gruplarından bu pandemi döneminde sarımsağından tutun ilacı, sıcak yemeğine varıncaya kadar her türlü hizmeti aldık. Allah Vefa Grubundan razı olsun. Bizi hiç mağdur etmediler. Bu yüzden yeri gelmişken belediye başkanımıza, kaymakamımıza da çınarlarım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mutluluğu gözlerinden okunan minik Elvan ise duygularını, 'Bence çok güzel oldu, çok da yakıştı. Burası yemyeşil olacak. Ağaca can vermek çok güzel bir duygu' sözleriyle anlattı.

İSTANBUL-Üsküdar'da izinsiz kesilen ağaçların yerine yenisini 'çınarlar' dikti
İSTANBUL-Üsküdar'da izinsiz kesilen ağaçların yerine yenisini 'çınarlar' dikti
İSTANBUL-Üsküdar'da izinsiz kesilen ağaçların yerine yenisini 'çınarlar' dikti
İSTANBUL-Üsküdar'da izinsiz kesilen ağaçların yerine yenisini 'çınarlar' dikti

İstanbul, Türkmen, Salacak, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-Üsküdar'da izinsiz kesilen ağaçların yerine yenisini 'çınarlar' dikti - Son Dakika


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