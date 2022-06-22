Üsküdar'da minibüsün ezdiği yaya öldü - Son Dakika
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Üsküdar'da minibüsün ezdiği yaya öldü

22.06.2022 12:25
Üsküdar'da minibüsün ezdiği yaya öldü

ÜSKÜDAR'da güzergahına uymayan minibüs, 65 yaşındaki Fatma Aksu'nun ölümüyle sonuçlanan kazaya neden oldu.

ÜSKÜDAR'da güzergahına uymayan minibüs, 65 yaşındaki Fatma Aksu'nun ölümüyle sonuçlanan kazaya neden oldu. Önce durakta bekleyen kadın, minibüse binebilmek için orta şeride geçti. Aracı durduramayan kadın, durağa geri dönmek isterken bir başka minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi üzerinde, geçen cuma günü saat 09.00 sıralarında meydana gelen kazada, çarşıya gitmek için evden çıkan 65 yaşındaki Fatma Aksu, cadde üzerindeki durağa gelerek minibüs bekledi. Güzergahına uymayan minibüs, orta şeritten geçti. Aksu, bu kez duraktan minibüse doğru yöneldi. Minibüsün durmaması üzerine Aksu, tekrar durağa dönmek istedi. Bu sırada başka bir minibüsün altında kalan Aksu, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansa hastaneye kaldırılan Aksu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri yaşlı kadına çarpan minibüs şoförünü gözaltına aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı.

"İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ DEĞİL"Hayatını kaybeden Fatma Aksu'nun oğlu Niyazi Aksu, "Minibüs diğer şeritten geçmiş. Orta şeride geçip binmek istiyor ama, minibüs almıyor. Tekrar dönmek isterken başka bir minibüs çarpıyor. Kaza sonucu annem hayatını kaybetti. Bu konuda İBB'ye daha önce şikayette bulunmuştum,bir şey yapılmadı. Benim içim yandı, başkasının da yanmasını istemiyorum. İnsanlar burada mağdur oluyor. Otobüs ve minibüsler bu yola girmiyor. Minibüsler insanları yolun ortasında indirerek, hayatlarını tehlikeye atıyor. Kimse sesimizi duymuyor. Sesimizin duyulması için illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil" dedi.

"MİNİBÜS VE OTOBÜSLER BU YOLA GİRMİYOR"

Kazayı gören Erdoğdu Akkuş, "Burada kendi güzergahları olmasına rağmen, minibüs ve otobüsler buraya girmiyor. Hepsi orta yoldan geçiyorlar. Şikayetçi olduk ama, gelip ilgilenen olmadı. Buradaki insanlar genelde yaşlı. Minibüse binmek için orta yola geçmek istiyorlar. Minibüsler köprü yoluna girmemek için orta yoldan gidiyorlar. Teyze de minibüse binmek için yolun diğer tarafına geçmeye çalıştı" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

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