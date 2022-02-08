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Son dakika haberleri | İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA PATLAMANIN YAŞANDIĞI 5 KATLI BİNA YIKILDI - Son Dakika

Son dakika haberleri | İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA PATLAMANIN YAŞANDIĞI 5 KATLI BİNA YIKILDI

08.02.2022 09:37

Son dakika haber: ÜSKÜDAR'DA patlamanın meydana geldiği 5 katlı binada yıkım çalışmaları sona erdi.

ÜSKÜDAR'DA patlamanın meydana geldiği 5 katlı binada yıkım çalışmaları sona erdi.

Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana gelen patlama sonrası 4 kişi yaralanmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken 6 bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Yaşanan olay sonrası hasar gören bina için yıkım çalışmaları gece adrese gelen iş makinalarıyla başladı. Gece boyunca devam eden çalışmalarla birlikte sabahın ilk saatlerine doğru bina yıkıldı. İş makinalarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberleri | İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA PATLAMANIN YAŞANDIĞI 5 KATLI BİNA YIKILDI
Son dakika haberleri | İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA PATLAMANIN YAŞANDIĞI 5 KATLI BİNA YIKILDI
Son dakika haberleri | İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA PATLAMANIN YAŞANDIĞI 5 KATLI BİNA YIKILDI
Son dakika haberleri | İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA PATLAMANIN YAŞANDIĞI 5 KATLI BİNA YIKILDI
Son dakika haberleri | İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA PATLAMANIN YAŞANDIĞI 5 KATLI BİNA YIKILDI
Son dakika haberleri | İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA PATLAMANIN YAŞANDIĞI 5 KATLI BİNA YIKILDI
Son dakika haberleri | İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA PATLAMANIN YAŞANDIĞI 5 KATLI BİNA YIKILDI
Son dakika haberleri | İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA PATLAMANIN YAŞANDIĞI 5 KATLI BİNA YIKILDI
Son dakika haberleri | İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA PATLAMANIN YAŞANDIĞI 5 KATLI BİNA YIKILDI
Son dakika haberleri | İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA PATLAMANIN YAŞANDIĞI 5 KATLI BİNA YIKILDI

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Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Patlama, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA PATLAMANIN YAŞANDIĞI 5 KATLI BİNA YIKILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA PATLAMANIN YAŞANDIĞI 5 KATLI BİNA YIKILDI - Son Dakika
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