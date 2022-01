İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA SERVİS MİNİBÜSÜ YAN YATTI - Son Dakika

ÜSKÜDAR, Güzeltepe Mahallesi'nde yoğun kar yağışı sebebiyle kayganlaşan zeminde havalimanı personelini taşıyan servis minibüsü yan yattı. Minibüs içerisinde bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Üsküdar Güzeltepe Mahallesi Bağlar Caddesi ile Prof. Dr. Beynin Akyavaş Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sabiha Gökçen Havalimanı personellerini taşıyan, Ayhan Demircan yönetimindeki 34 LAU 893 plakalı servisi bir anda bastıran yoğun kar yağışı sebebiyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir evin kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savuran minibüs park halindeki başka bir otomobile çarparak yan yattı. Caddenin yokuş olması sebebiyle ana caddeye kadar sürüklenen minibüs içerisinde bulunan üç kişi kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Servis şoförü Ayhan Demircan "Aşağıya doğru inerken yolda hafif şekilde kaymaya başladım. Vitesi bire taktım. Tekrar kaymaya başladı. Bu sefer geri vitese taktım. Hiç fayda etmedi. Fren dahi yapmadım. Fren yapsam daha kötü olurdu. Sağa sola kaymaya başladık. Bu sefer yan yattı. Aşağıya doğru kaymaya başladı. Araçta üç kişiydik. Yaralımız yok. Hepimiz iyiyiz. " ifadelerini kullandı.

KAR LASTİĞİ YOKTU

Evinin önünde servisin gelmesini bekleyen Havalimanı Personeli İzzetcan Şener de, "Şu ilerideki kokoreççinin orada servisi bekliyordum. Bizim serviste yukarıdan aşağı doğru geliyordu. Bizim servis olduğunu anlamadım. Bir ses geldi. Arkadaşıma araba devrilmiş dedim. Arabanın başına geldiğimde de bizim servis olduğunu gördüm. Arkadaşlarım içinde olduğu için korktum. Gece olduğu için olay yerinde kimse yoktu. Korkudan arabanın sağına soluna baktım. Alev falan çıkmadığını hissedince servisin üstüne çıktım. Arkadaşlarımı çıkartmaya çalıştım. Sağ salim çıkardık Allah'a şükür. Şu an sadece bir arkadaşımın ayağı ağrıyor. Ama geçici bir şey olduğunu sanıyorum. Şu an için bir şeyimiz yok. Servis havalimanı personelini taşıyor. Kar lastiği de yoktu. Anlamadık şu an nasıl olduğunu gerçekten" şeklinde konuştu. Kaza yapan servis çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, Belediyenin tuzlama aracı caddede tuzlama çalışması yaptı.