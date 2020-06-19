Üsküdar'da sağanak yağmur etkili oldu. İstanbul'da başlayan şiddetli yağmur Üsküdar'da da etkili oldu. Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle Üsküdar Kısıklı Caddesi'nde su birikintileri oluştu. Yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
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19.06.2020 18:34:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR - Son Dakika