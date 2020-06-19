İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR - Son Dakika

Üsküdar'da sağanak yağmur etkili oldu. İstanbul'da başlayan şiddetli yağmur Üsküdar'da da etkili oldu. Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle Üsküdar Kısıklı Caddesi'nde su birikintileri oluştu. Yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.