İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA SİLAHLI SALDIRI; KASIĞINDAN YARALANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA SİLAHLI SALDIRI; KASIĞINDAN YARALANDI

02.04.2022 19:33

ÜSKÜDAR'da, motor kurye tartıştığı kişi tarafından silahla yaralandı.

ÜSKÜDAR'da, motor kurye tartıştığı kişi tarafından silahla yaralandı. Kasığından yaralanan kurye ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 17.00 sıralarında Sultantepe Mahallesi Selmani Pak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Okan Orta isimli motokurye tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğradı. 4-5 el ateş eden zanlı olaydan sonra yaya olarak kaçarken, yaralı kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kasığından yaralandığı öğrenilen motokurye ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek güvenlik kamera ve eşkal çalışması yaptı. Yerde 4 boş kovan olduğu görülürken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından güvenlik şeridi kaldırıldı.

Görgü tanığı Muammer Akbıyık 4-5 el silah sesi geldi, sonra bir kişinin koşarak kaçtığını gördüm. Peşinden de birisi daha koşuyordu elinde telsiz vardı polis olabilir. Kasığından vurulduğunu gördüm yerde yatıyordu diye konuştu. Polis kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA SİLAHLI SALDIRI; KASIĞINDAN YARALANDI
İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA SİLAHLI SALDIRI; KASIĞINDAN YARALANDI
İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA SİLAHLI SALDIRI; KASIĞINDAN YARALANDI
İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA SİLAHLI SALDIRI; KASIĞINDAN YARALANDI
İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA SİLAHLI SALDIRI; KASIĞINDAN YARALANDI
İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA SİLAHLI SALDIRI; KASIĞINDAN YARALANDI
İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA SİLAHLI SALDIRI; KASIĞINDAN YARALANDI
İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA SİLAHLI SALDIRI; KASIĞINDAN YARALANDI
İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA SİLAHLI SALDIRI; KASIĞINDAN YARALANDI

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Sultantepe, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA SİLAHLI SALDIRI; KASIĞINDAN YARALANDI - Son Dakika


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