İstanbul- Üsküdar'dan Yenikapı'ya Tekne ve Vapurlarla Geçiyorlar
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek olan Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Mitingi'ne çok sayıda kişi vapur ve teknelerle gidiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin katılımıyla gerçekleşecek olan Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Mitingi'ne çok sayıda kişi vapur ve teknelerle gidiyor.
Anadolu yakasında da mitinge katılmak isteyenler Üsküdar
'dan tekne ve vapurlarla Yenikapı'ya geçiyor. Mitinge gitmek için deniz yolunu tercih edenler vapur ve teknelere binmeden önce arama noktasından geçti. 5 çocuğuyla birlikte mitinge gittiğini söyleyen Arzu Kara
"Dünyamızın ve yurdumuzun bekası için çocuklarımla desteğe gidiyorum. Hep destek tam destek" diye konuştu.
Görüntü dökümü:
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-Vatandaşların arama noktasından geçmesi
-Ellerindeki Türk bayraklarını sallamaları
-Gemi ve teknelere binmeleri
-Vatandaşlar ile röp
-Vapur ve teknelerin gidişi
-Genel ve detay görüntüler - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:14 Kaynak: DHA
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