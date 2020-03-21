İSTANBUL-UYARILARA ALDIRIŞ ETMEYEN YAŞLILAR BANKLARDAKİ YERİNİ ALDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL-UYARILARA ALDIRIŞ ETMEYEN YAŞLILAR BANKLARDAKİ YERİNİ ALDI - Son Dakika

İSTANBUL-UYARILARA ALDIRIŞ ETMEYEN YAŞLILAR BANKLARDAKİ YERİNİ ALDI

6 saat önce

Bankta oturan 85 yaşındaki Yaşar Balkan, "85 yaşındayım, kolonyayı sürünüp çıkıyorum.

Bankta oturan 85 yaşındaki Yaşar Balkan, "85 yaşındayım, kolonyayı sürünüp çıkıyorum."

Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yapılan 'evde kalın" uyarılarına rağmen yaşlı ve emekli vatandaşlar, İstanbul'daki ilçe meydanlarında bulunan banklarda oturmaya devam etti.

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla yaşlı vatandaşlardan zorunda kalmadıkları müddetçe sokağa çıkmamaları ve evlerinde zaman geçirmeleri istendi. Ancak İstanbul'da havanın iyi olduğunu gören vatandaşlar salgın uyarılarına rağmen kendilerini dışarı attı. Vaka sayısının her geçen gün artmasına rağmen insanların sokaklara ve meydanlara gelerek banklarda oturdukları görüldü. Koronavirüs salgınının özellikle tehdit ettiği 65 yaş ve üstündeki insanların Şişli Meydanı ve Beşiktaş İskele Meydanı'nı doldurduğu görüldü.

"85 YAŞINDAYIM, KOLONYAYI SÜRÜNÜP ÇIKIYORUM"

Yaşar Balkan, "Ara sıra çıkıyorum. Bir saat kadar oturup eve dönüyorum. Önlemimizi elimizden geldiğince alıyoruz. Maskem var ama evde unutmuşum. 85 yaşındayım, kolonyayı sürünüp çıkıyorum. Uzmanlar bizim için çalışıyorlar, uyarıyorlar. Ben sıkıldığım için bir saatliğine çıkıyorum" diye konuştu.

"KORKUYORUZ ANCAK DIŞARI ÇIKMADAN DA YAPAMIYORUZ"

Koronavirüs salgınından korktuğunu ancak sokağa çıkmayı da bırakamadığını belirten Dursun Kirazlı," 54 yaşındayım. Evde çok sıkıldım, biraz hava alayım diye geldim. Önlemlerimizi de alıyoruz. Biz inşaat işçisiyiz. Maske ve kolonya bulundurmaya çalışıyoruz yanımızda. Çok endişe ediyoruz, bulaşacak diye korkuyoruz ama sokağa çıkmayı da bırakamıyoruz" şeklinde konuştu.

İSTANBUL-UYARILARA ALDIRIŞ ETMEYEN YAŞLILAR BANKLARDAKİ YERİNİ ALDI

Koronavirüs, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:50 Kaynak: DHA

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