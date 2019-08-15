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İSTANBUL- UYURGEZER GENCİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ İNANILMAZ ANLAR

1 saat önce

Şişli'de uyurgezer genç apartmanın dördüncü katından düştü.

Şişli'de uyurgezer genç apartmanın dördüncü katından düştü. Elektrik tellerine katılan genç bir otomobilin üzerine düşünce ölümden döndü.
Olayın şokuyla koşarak karşı komşularının evine pencereden giren genç, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.
İnanılmaz olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'de 16 yaşındaki bir genç apartmanın dördüncü katından sokakta bulunan otomobilin üzerine düştü. Mucize eseri düştükten hemen sonra kalkarak, karşı apartmana koşan genç pencereden içeri girdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Şişli'de meydana geldi. Uyurgezer olduğu belirtilen 16 yaşındaki Rıza Buğra S. apartmanın dördüncü katındaki dairenin penceresinden düştü.
Elektrik tellerine takılarak, park halindeki otomobilin üzerine düşen genç, daha sonra koşarak yolun karşısındaki apartmana pencereden girdi. Gencin düştüğünü gören ailesi ve komşuları büyük korku ve panik yaşadı. Olayın ardından sokakta hareketlilik yaşandı. Girdiği komşunun evinde kendine gelen Rıza Buğra S. otomobille en yakın hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerine kırıklar olan Rıza Buğra S.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Şişli, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:34 Kaynak: DHA
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