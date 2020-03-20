İSTANBUL-Uzmanından uyarı: C vitamini takviyesine gerek yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL-Uzmanından uyarı: C vitamini takviyesine gerek yok - Son Dakika

İSTANBUL-Uzmanından uyarı: C vitamini takviyesine gerek yok

6 saat önce

Uzmanından uyarı: C vitamini takviyesine gerek yokProf. Dr. Demiray: Kendi başınıza C vitamini almayınGökçe KARAKÖSE, Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA)- Gün geçtikçe yayılmaya devam eden koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirmeye yöneldi.

Uzmanından uyarı: C vitamini takviyesine gerek yok

Prof. Dr. Demiray: Kendi başınıza C vitamini almayın

Gökçe KARAKÖSE, Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL, (DHA)- Gün geçtikçe yayılmaya devam eden koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirmeye yöneldi. Bunun için C vitamini takviyesine başvurmaya gerek olmadığını söyleyen Prof. Dr. Mutlu Demiray, 'C vitamini eczanelerden alınabilecek bir tedavi değildir. Kalori dağılımının uygun yapılması, mevsimsel gıdaların tüketilmesi ve mümkün olduğunca da doğal yollarla beslenmek yeterlidir' dedi.

Dünyada yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar da aldıkları önlemleri artırmaya başlayarak vitaminlere yöneldi. Hastalığın tedavisinde bağışıklık sisteminin güçlü olmasının önemi ön plana çıkınca C ve D vitamin takviyelerine de talep arttı. Sağlıklı bir yaşam sistemi olduğu sürece ilave vitamin ve mineral takviyesine gerek olmadığına dikkat çeken Medicana International İstanbul Hastanesi İç hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Demiray, 'Özellikle C vitaminini korunmak için almanızın yararlı olduğunu düşünmüyorum. C vitamini tedavisi hastanelerde hekimlerin karar verip uygulayacağı bir tedavidir. İyi bir uyku, dinlenme ve sağlıklı beslenme bunun için yeterli olacaktır' diye konuştu.

'ÖNERİLEN DOZDA D VİTAMİNİ KULLANILABİLİR'

Son dönemde yapılan analizlerde D vitaminin düşük bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Demiray, 'Bunu normal seviyeye getirmek için önerilen dozlarda D vitamini kullanılabilir' dedi.

'C VİTAMİNİ, FARMAKOLOJİK BİR TEDAVİDİR'

Yüksek doz C vitaminin başta kanser olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını dile getiren Prof. Dr. Demiray, 'C vitamini, ciddi bir farmakolojik tedavidir. 'Kendim alayım, yaptırayım' şeklinde olabilecek bir şey değil.C vitamini tedavisi eczanelerden alınabilecek bir tedavi de değildir. C vitamini tedavisi, hastanelerde hekimlerin karar verip uygulayacağı bir tedavidir. Koronavirüs tedavisinde yüksek doz Vitamin C tedavisi kullanılmaktadır. Ancak hangi hastanın nasıl kullanacağına enfeksiyon hastalıkları uzmanları ve bilim kurulu karar verebilir? diye konuştu.

'HER TÜRLÜ YEŞİLLİKTE BULUNUYOR'

Korona virüs tedavisinde de özellikle virüsün ciddi durumlarında yüksek doz C vitamininin yararlı olduğunun ortaya çıktığını dile getiren Prof. Dr. Demiray, şunları söyledi:

'Her türlü yeşillikte C vitamini var. Biz narenciye ülkesiyiz, tüm narenciyelerin içerisinde de C vitamini bulunuyor. Ekstra alınmasına gerek yok. Bizim ülkemiz gibi coğrafyalarda bir eksiklik görülmemekte. C vitamini alıyor olmanız sizde bir risk oluşturmaz zaten çok az miktarı emiliyor ve fazlalığı da idrarla atılıyor. Diğer takviye edici gıdaları da çok fazla kullanmanıza gerek yok. İyi bir uyku, dinlenme ve sağlıklı beslenme bunun için yeterli olacaktır.'

GÜNLÜK İHTİYACIMIZ 200 MİLİGRAM

Türkiye'de yüksek doz C vitamini tedavisini en çok yapan hekimlerden olan Prof. Dr. Mutlu Demiray, günlük C vitamini ihtiyacımızın 200 miligram olduğunu, bunun gıdalardan alınabildiğini ve fazlasının alınmasına gerek olmadığını vurguladı.

Prof. Dr. Demiray, 'Ağızdan aldığınız C vitamini belli bir orandan sonra kana geçmez. Çok az bir miktarda emilir. Bu yüzden bir sürü vitamin alma yoluna gidilmemesi gerekir. Uyuyun, dinlenin, temiz havada yürüyüşler yapın ve mutfağınızda mutlaka baharatlar, meyve ve sebzeler olsun. Bunun dışında hiçbir şey yapmaya ihtiyaç yok. Evinizde kalın ve korunun' dedi.

İSTANBUL-Uzmanından uyarı: C vitamini takviyesine gerek yok

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:02 Kaynak: DHA

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