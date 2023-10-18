İstanbullunun çilesi bitmiyor! Uzunçayır'da metrobüs kaza yaptı, duraklar doldu taştı

İstanbul Uzunçayır'da metrobüs hattında kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, metrobüs kazası sonrası durak ve istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu.

İKİ METROBÜS ÇARPIŞTI

Sabah saat 08.00 sıralarında Kadıköy Uzunçayır Metrobüs hattında iki metrobüsün karıştığı kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uzunçayır durağına giriş sırasında iki metrobüs kaygan zemin nedeniyle çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURAKTA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kazada yolculardan bir kişi yaralanırken araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yaralanan bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza sonrası metrobüs seferleri tek şeritten verilirken durakta yolcu yoğunluğu yaşandı.