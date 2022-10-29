Kürsüye çıkan İBB Başkanı İmamoğlu'nun eşi hakkında söylediği söz, salondakileri kahkahaya boğdu: Heyecanı ve kalbinin sesi benden dolayı - Son Dakika
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Kürsüye çıkan İBB Başkanı İmamoğlu'nun eşi hakkında söylediği söz, salondakileri kahkahaya boğdu: Heyecanı ve kalbinin sesi benden dolayı

29.10.2022 14:35

İstanbul Vakfı'nın "Büyüt Hayallerini" projesi kapsamında konuşma yapan Dilek İmamoğlu, heyecanlandığını belirtip "Birazcık kalbimin sesini durdurabilirsem burada konuşmayı becerebileceğim" dedi. Eşinden sonra kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Dilek Hanım'dan sonra buraya çıkmak zor olacak. Sanırım heyecanı ve kalbinin sesi benden dolayı." sözleri salondakilere eğlenceli anlar yaşattı.

İBB İstanbul Vakfı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kız çocuklarının eşit şartlarda yaşaması ve eğitimlerine katkı sağlama fikriyle öncülüğünü yaptığı 'Büyüt Hayallerini' projesi kapsamında Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünü kutladı.

"KALBİMİN SESİNİ DURDURABİLİRSEM KONUŞACAĞIM"

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "Büyütülen Hayallerle-Cumhuriyet ve Kadın" başlığıyla düzenlenen kutlamaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı Başkanı Perihan Yücel ve 'Büyüt Hayallerini' projesi öncüsü Dilek İmamoğlu da katıldı. Program kapsamında konuşma yapmak için sahneye çıkan Dilek İmamoğlu, heyecanlanınca "Birazcık kalbimin sesini durdurabilirsem burada konuşmayı becerebileceğim" dedi. O anlarda salondakiler alkışlayarak Dilek İmamoğlu'na destek verdi.

"HERALDE HEYECANI BENDEN DOLAYI"

Eşinin ardından sahneye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Dilek Hanım'dan sonra buraya çıkmak zor olacak. Sanırım heyecanı ve kalbinin sesi benden dolayı. Konuştukça rahatladı ama bana hiç bakmadan konuştu" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun o sözleri salondakileri kahkahaya boğdu.

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