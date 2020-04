İstanbul Vakıflar 1'nci Bölge Müdürlüğü'nden 2 bin 23 aileye kuru gıda yardımı - Son Dakika

İstanbul Vakıflar 1'nci Bölge Müdürlüğü'nden 2 bin 23 aileye kuru gıda yardımı

İSTANBUL - İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, her gün sıcak yemek dağıtımı yaparken, her ay toplam 2 bin 23 kişiye kuru gıda paketi yardımında bulunuyor.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, her gün sıcak yemek dağıtımı yaparken, her ay da toplam 2 bin 23 kişiye kuru gıda paketi dağıtıyor. Bölge Müdürlüğü ayrıca muhtaç ve yetimlere maaş, öğrencilere de burs veriyor. Bu kapsamda İstanbul Avrupa Yakası'nda bin 808 aileye, Tekirdağ'da ise 215 ihtiyaç sahibi aileye evlerine kadar götürerek kuru gıda yardımında bulunuyor. Kolilerin içerisinde 15 çeşit ürün bulunurken Eyüpsultan'da bulunan Mihrişah Valide Sultan İmaretinden her gün 384 aileye evlerine sıcak yemek götürülüyor. İmarethaneye gelen 800 kişiye de sabah çorbası ve öğle yemeği veriliyor. Ayrıca korona salgını nedeniyle İstanbul Valiliğince yurtlara yerleştirilen evsizlerin 3 öğün yemek ihtiyaçları karşılanıyor.

"İstanbul ve Tekirdağ'da toplam 2023 adet her ay kuru gıda paketi dağıtıyoruz"

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Lütfi Karabacak, "Yaptığımız yardımlar İstanbul ve Tekirdağ'da toplam 2 bin 23 adet her ay kuru gıda paketi dağıtıyoruz. Paketlerin içerisinde 15 çeşit gıda maddesi bulunuyor. Ayrıca Eyüpsultan İmarathanesi'ne gelen 800 kişiye günlük çorba ve sıcak yemek veriyoruz. Aynı zamanda evlerine kadar da götürüyoruz. Bir de bu korona salgını nedeniyle İstanbul Valiliğince yurtlara yerleştirilen evsizlerin 3 öğün yemek ihtiyaçları karşılanmaktadır" dedi.