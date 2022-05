Vali Yardımcısı Çiçekli: "Bu sene öncelikli olarak ele aldığımız konu yayaların güvenliği" - Son Dakika

Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, "Bu sene öncelikli olarak ele aldığımız konu yayaların güvenliği" dedi.

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli ile İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 7-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Karayolu Trafik Haftası kapsamında yaya farkındalığı oluşturulma amaçlı düzenlenen etkinliğe katıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, Çiçekli ve Aktaş'ın yanı sıra Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli de yer aldı.

Taksim Meydanı Osmanlı Sokak mevkisinde bulunan yaya geçidinde yapılan denetimde Çiçekli ile Aktaş, yayalara ve sürücülere 'Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik' broşürünü dağıttı. Ayrıca sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak yayalara öncelik verilmesi hususunu hatırlattı.

"Bu sene öncelikli olarak ele aldığımız konu yayaların güvenliği"

Etkinlik sırasında açıklama yapan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, " İçişleri Bakanlığı'mızın geçtiğimiz yıllarda başlatmış olduğu trafikte özellikle hayat kayıplarını azaltma amacına yönelik bir dizi faaliyet var. Bu faaliyetlerden bu sene öncelikli olarak ele aldığımız konu yayaların güvenliği. Öncelik yayanın, öncelik hayatın adı altında başlatılan Karayolu Trafik Haftası ve Karayolları Trafik Güvenliği günü dolayısıyla başlatılan bir etkinlik. Bu kapsamda yayalarımıza bir takım hatırlatmalarda bulunmak istiyoruz. Lütfen trafikte ve sokakta ilerlerken öncelikle yaya yolundan ilerleyin diyoruz, görünür olun diyoruz çünkü görünür olmak trafik kazalarında yayaların can güvenliği bakımından oldukça mühim" dedi.

"Yayalarımıza karşı sürücülerimizin duyarlı olmasını ve bir bilinç oluşmasını arzu ediyoruz"

Bir diğer önemli başlığın yaya geçidini kullanmak olduğunu söyleyen Çiçekli, "Yaya geçidi dışında başka bir geçit olmayan yerden can sağlığınızı, can güvenliğinizi riske atacak birtakım şeyleri yapmayalım istiyoruz. Ülkemizde meydana gelen ölümlü kazaların yüzde 37'si yayaların hayatını kaybetmesiyle ve yaralanmaların da neredeyse yüzde 20'si yine yayaların yaralanmasıyla sonuçlanan kazalar. Bu 2020, 2021 ve 2022 'nin ilk 5 ayında aşağı yukarı bu ortalamada. Dolayısıyla yayalar, trafikteki güvenliği, can güvenliği bakımından neredeyse istatistiğin yüzde 30'dan fazlasını teşkil ediyor. Bu bakımdan yaya güvenliğini önemsiyoruz. Yayalarımıza karşı sürücülerimizin duyarlı olmasını ve bir bilinç oluşmasını arzu ediyoruz. Bu bakımdan bir faaliyet içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Açıklama sonrası Taksim Meydanı'na giden Çiçekli ve Aktaş, meydanda kurulan ve kaza anını simülatör aracında yaşayan vatandaşları izlediler. Simülatör aracında kaza anını deneyimleyen vatandaşlar ise havada kaldıklarında emniyet kemerinin kendilerini tuttuğunu ve kemerin önemini anladıklarını söylediler. - İSTANBUL