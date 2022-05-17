Arnavutköy'deki fabrika yangını yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü - Son Dakika
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Arnavutköy'deki fabrika yangını yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü

17.05.2022 13:21

Arnavutköy'deki fabrika yangını yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü Yangının söndürülmesinin ardından fabrikadan kalan enkaz havadan görüntülendi Arnavutköy'de 4 fabrikanın etkilendiği yangın yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Arnavutköy'deki fabrika yangını yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü

Yangının söndürülmesinin ardından fabrikadan kalan enkaz havadan görüntülendi

İSTANBUL - Arnavutköy'de 4 fabrikanın etkilendiği yangın yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Fabrikadan kalan enkaz dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Haraççı Mahallesi Madalya Sokak'ta bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, yangın yandaki 3 fabrikaya daha sıçramıştı. 70 itfaiye aracı ve 200 personelin katıldığı söndürme çalışmaları 8 saatin sonunda yanıt verdi. 1 itfaiye erinin yaralandığı bir vatandaşın da duman etkilendiği yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından söndürüldü. Öte yandan fabrikadan geriye kalan enkaz ise dron ile görüntülendi.

Arnavutköy'deki fabrika yangını yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü
Arnavutköy'deki fabrika yangını yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü
Arnavutköy'deki fabrika yangını yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü
Arnavutköy'deki fabrika yangını yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü
Arnavutköy'deki fabrika yangını yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü
Arnavutköy'deki fabrika yangını yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü
Arnavutköy'deki fabrika yangını yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü
Arnavutköy'deki fabrika yangını yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü
Arnavutköy'deki fabrika yangını yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü
Arnavutköy'deki fabrika yangını yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü
Arnavutköy'deki fabrika yangını yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü

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Son Dakika | ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Son Dakika | ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Son dakika haberi | Bursa'da yalıtım malzemeleri üreten fabrika yangını tamamen söndürüldü Son dakika haberi | Bursa'da yalıtım malzemeleri üreten fabrika yangını tamamen söndürüldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'deki fabrika yangını yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'deki fabrika yangını yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü - Son Dakika
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