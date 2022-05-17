İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. Anlar: "Yangında can kaybımız yok" - Son Dakika
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İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. Anlar: "Yangında can kaybımız yok"

17.05.2022 21:55

İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. Anlar: "Yangında can kaybımız yok" "Bir itfaiye erimiz hafif yaralanmayla hastanede müşahede altında" "İstanbul'umuzun muhtelif mıntıkalarından 70 itfaiye aracı 200 personelle söndürme çalışmalarına katkıda bulunuyor" İstanbul...

İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. Anlar: "Yangında can kaybımız yok"

"Bir itfaiye erimiz hafif yaralanmayla hastanede müşahede altında"

"İstanbul'umuzun muhtelif mıntıkalarından 70 itfaiye aracı 200 personelle söndürme çalışmalarına katkıda bulunuyor"

İSTANBUL - İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. M. H. Nail Anlar, fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Yangında can kaybı olmadığını söyleyen Anlar, "Bir itfaiye erimiz hafif bir yaralanmayla hastanede müşahede altında. Onun da hayati tehlike söz konusu değil. İstanbul'umuzun muhtelif mıntıkalarından 70 itfaiye aracı 200 personelle söndürme çalışmalarına katkıda bulunuyor" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Haraççı Mahallesi Madalya Sokak'ta bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, yangın yandaki fabrikaya da sıçramıştı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin alevleri söndürme çalışması sürüyor. İstanbul Vali Yardımcısı Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. M. H. Nail Anlar ise olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili bilgi alan Anlar, basın mensuplarına açıklama yaptı. Anlar, "Yangın saat 07.15 sıralarında Hadımköy mıntıkasında Haraççı Mahallesi sınırları içerisinde bir fabrikada yangın başladı. Diğer fabrikaya da sirayet etti. 5 bin metrekarelik kapalı alanda yangın devam ediyor. Ekiplerimiz olay yerine ivedilikle intikal ettiler. Şu an gerekli müdahaleleri yapıyorlar. İstanbul'umuzun muhtelif mıntıkalarından 70 itfaiye aracı 200 personelle söndürme çalışmalarına katkıda bulunuyor. Can kaybımız söz konusu değil. Bir itfaiye erimiz hafif bir yaralanmayla hastanede müşahede altında. Onda da hayati tehlike söz konusu değil. Yangının çıkış nedeni ile ilgili henüz bilgimiz yok. Söndürme çalışmalarından sonra yetkili ekiplerin yapacağı çalışmadan sonra ortaya çıkarılacak. Yangın ilk çıkış noktasında büyük ölçekte kontrol altına alındı. Diğer mıntıkada şu an devam ediyor. Orda da soğutma ve müdahale çalışmaları büyük ölçekte devam ediyor" dedi.

İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. Anlar: Yangında can kaybımız yok
İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. Anlar: Yangında can kaybımız yok
İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. Anlar: Yangında can kaybımız yok
İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. Anlar: Yangında can kaybımız yok

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Kaynak: İHA

İstanbul, İtfaiye, Haraççı, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. Anlar: 'Yangında can kaybımız yok' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. Anlar: "Yangında can kaybımız yok" - Son Dakika
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