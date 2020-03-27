İSTANBUL-VALİ YERLİKAYA 65 YAŞ ÜSTÜ 50 BİN VATANDAŞA 6 HAFTA BOYUNCA HAYIR KOLİSİ ULAŞTIRACAĞIZ - Son Dakika

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/ İSTANBUL (DHA İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da alınan önlemleri düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Vali Yerlikaya, "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca, 65 yaş ve üstü maddi durumu yeterli olamayan 50 bin vatandaşımıza, 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız." dedi.