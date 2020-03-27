İSTANBUL-VALİ YERLİKAYA 65 YAŞ ÜSTÜ 50 BİN VATANDAŞA 6 HAFTA BOYUNCA HAYIR KOLİSİ ULAŞTIRACAĞIZ - Son Dakika

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İSTANBUL-VALİ YERLİKAYA 65 YAŞ ÜSTÜ 50 BİN VATANDAŞA 6 HAFTA BOYUNCA HAYIR KOLİSİ ULAŞTIRACAĞIZ
6 saat önce
VALİ YERLİKAYA 65 YAŞ ÜSTÜ 50 BİN VATANDAŞA 6 HAFTA BOYUNCA HAYIR KOLİSİ ULAŞTIRACAĞIZ(2) (aktüel)
İSTANBUL-VALİ YERLİKAYA 65 YAŞ ÜSTÜ 50 BİN VATANDAŞA 6 HAFTA BOYUNCA HAYIR KOLİSİ ULAŞTIRACAĞIZ(2) (aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:40 Kaynak: DHA
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