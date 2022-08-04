Adana haberleri | İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA VE İBB BAŞKANI İMAMOĞLU YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Balıklı Rum Hastanesi'nde açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Canla ilgili bir sıkıntımız, kaybımız, yaralanan vatandaşımız söz konusu değil. İtfaiye yetkililerinden aldığımız bilgi şu an için sebebini bilmiyoruz. Yangın tamamen kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarından sonra yapılan incelemeler verecekleri rapor, yangının sebebini ortaya çıkaracak' dedi.

Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde çıkan yangının ardından olay yerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geldi. Burada açıklama yapan Vali Ali Yerlikaya, 'Hepimize büyük geçmiş olsun. Canla ilgili bir sıkıntımız, kaybımız, yaralanan vatandaşımız söz konusu değil. İtfaiye yetkililerinden aldığımız bilgi şu an için sebebini bilmiyoruz. Yangın tamamen kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarından sonra yapılan incelemeler verecekleri rapor, yangının sebebini ortaya çıkaracak. Şu anda ilgilendiğimiz yangının çatıda başladığı ve söndürme çalışmalarının bir an önce tamamlanması' ifadelerini kullandı.

104 HASTA DA TAHLİYE EDİLDİ

Hastanede yatan hasta sayısıyla ilgili Balıklı Rum Hastanesi'nin başhekimi Stati Leana, toplam hasta sayısının 104 olduğunu ifade etti.

Vali Ali Yerlikaya da, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri burada, AFAD burada. Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Söndürme Helikopteri burada. İtfaiyenin yanında sağlık il müdürlüğümüz ambulanslarımızla beraber tahliye çalışmalarımızı da tamamladık. Hepimize büyük geçmiş olsun. 62 yaşlımız vardı. Bunların hepsi tahliye oldu. 42 kadar da yatan hastamız vardı. Bir bölümümüzde rehabilitasyon, yaşlılarımızın bakım yeri var. Toplam 104 vatandaşımız var. Bu tescilli yapıyı en kısa zamanda eski haline getirmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımız, valiliğimiz hep beraber el birliğiyle buradaki yaraları sarmak da bizim boynumuzun borcu' diye konuştu.

YAKIN ZAMAN İÇİNDE KONTROL ALTINA ALINACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, 'Ahşap çatısında çıkan yangın binanın tüm çatılarına yayılmış biçimde. İtfaiyemiz haber geldiği andan itibaren müdahaleye başladı. Sayın Valimizle beraber koordinasyon içerisindeyiz. Burada 78 araç, 215 personeli var. Esas olan hastaların tamamen tahliye edilmiş olması. Önemli olan da o. Süreci yakın bir zaman içinde arkadaşlarım kontrol altına alınacağını ifade ediyorlar' dedi.