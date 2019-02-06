Son Dakika Haberleri: İstanbul- Vali Yerlikaya Olay Yerinde Açıklama Yaptı

İstanbul- Vali Yerlikaya Olay Yerinde Açıklama Yaptı

53 dakika önce

İstanbul- VALİ YERLİKAYA OLAY YERİNDE AÇIKLAMA YAPTI (görüntünün tamamı)(Tür: İstanbul)

İstanbul- VALİ YERLİKAYA OLAY YERİNDE AÇIKLAMA YAPTI (görüntünün tamamı)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:49 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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