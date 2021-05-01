İstanbul Valiliği, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, izinsiz olarak Taksim'e çıkmak isteyen toplam 212 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. - Son Dakika

İstanbul Valiliği, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, izinsiz olarak Taksim'e çıkmak isteyen toplam 212 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
01.05.2021 14:31
İstanbul Valiliği, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, izinsiz olarak Taksim'e çıkmak isteyen toplam 212 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İstanbul Valiliği, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, izinsiz olarak Taksim'e çıkmak isteyen toplam 212 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
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