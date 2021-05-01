İstanbul Valiliği, " 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, izinsiz olarak Taksim 'e çıkmak isteyen toplam 212 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Son Dakika › Güncel › İstanbul Valiliği, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, izinsiz olarak Taksim'e çıkmak isteyen toplam 212 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. - Son Dakika

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