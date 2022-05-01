İstanbul Valiliği'nden '1 Mayıs' Açıklaması: "Toplam 164 Şahıs Yakalanmış ve Haklarında İşlem Başlatılmıştır" - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Valiliği'nden '1 Mayıs' Açıklaması: "Toplam 164 Şahıs Yakalanmış ve Haklarında İşlem Başlatılmıştır"

01.05.2022 13:37

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmaya, izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmaya çalışan 164 kişinin gözaltına alındığını ve haklarında işlem başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmaya, izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmaya çalışan 164 kişinin gözaltına alındığını ve haklarında işlem başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bu sabah Taksim'e çıkmaya, izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmaya çalıştığı için gözaltına alınanlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bugün Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunmak, Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakmak ve basın açıklaması yapmak, Maltepe Etkinlik Alanı'nda miting yapmak amacıyla talepte bulunan sendika ve sivil toplum kuruluşlarına Valiliğimizce gerekli izinler verilmiştir.

Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli kaymakamlıklarımızca 2911 sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak izinsiz toplantı ve gösteri yapmak amacıyla yürüyüş yapan ve slogan atan, güvenlik güçlerimizin uyarılarına rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 164 şahıs yakalanmış ve haklarında işlem başlatılmıştır."

İstanbul Valiliği'nden '1 Mayıs' Açıklaması: Toplam 164 Şahıs Yakalanmış ve Haklarında İşlem Başlatılmıştır
İstanbul Valiliği'nden '1 Mayıs' Açıklaması: Toplam 164 Şahıs Yakalanmış ve Haklarında İşlem Başlatılmıştır
İstanbul Valiliği'nden '1 Mayıs' Açıklaması: Toplam 164 Şahıs Yakalanmış ve Haklarında İşlem Başlatılmıştır
İstanbul Valiliği'nden '1 Mayıs' Açıklaması: Toplam 164 Şahıs Yakalanmış ve Haklarında İşlem Başlatılmıştır

YORUMLAR
500
İstanbul Valiliği, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' İçin Kapanacak Yolları Açıkladı İstanbul Valiliği, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' İçin Kapanacak Yolları Açıkladı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği'nden '1 Mayıs' Açıklaması: 'Toplam 164 Şahıs Yakalanmış ve Haklarında İşlem Başlatılmıştır' - Son Dakika


Son Dakika
13:48 Sette kaza geçirmişti! Furkan Andıç 3 saat süren bir operasyon geçirdi
13:44 Antalyaspor'dan Trabzonspor maçı sonrası sert açıklama: En hafif tabirle çağ dışı bir görüntü
13:16 Açtıktan 10 gün sonra kuruyor! Şakayıkları koparmanın cezası 109 bin lira
13:11 Putin hakkında çarpıcı iddia: Kanser tedavisi için ameliyat olacak
12:44 Trafik denetiminde helikopterin fotoğrafını çekerken yakalanan 3 sürücüye ceza verildi
12:35 Evine gitmek isteyen kadına otomobil çarptı! Küçük kızları çaresizce olanları takip etti
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı: Milletimizden kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum
12:02 Alişan yengesinin doğum gününü kutladı, Merve Tektaş'dan aylar sonra duygulandıran yorum geldi
11:59 Tunç Soyer, Çeşme Projesi için dava açtıkları duyurarak İzmir halkını protesto mitingine davet etti
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 13:58:07. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Valiliği'nden '1 Mayıs' Açıklaması: "Toplam 164 Şahıs Yakalanmış ve Haklarında İşlem Başlatılmıştır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement