İstanbul Valiliği 1 Mayıs'ta kapatılacak yolları duyurdu - Son Dakika
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İstanbul Valiliği 1 Mayıs'ta kapatılacak yolları duyurdu

30.04.2022 22:32
İstanbul Valiliği 1 Mayıs'ta kapatılacak yolları duyurdu

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs nedeniyle İstanbul'da kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs nedeniyle İstanbul'da kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs nedeniyle İstanbul'da kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada "İlimizde Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' etkinlikleri kapsamında ve Beyoğlu'nda 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 06.00 itibarıyla etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatifi olan güzergahlar çıkarılmıştır" denildi.

Yapılan açıklamaya göre Beyoğlu ilçesinde kapatılacak yollar şöyle: "Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak-Turnacı Başı Caddesi-Zambak Sokak-Meşelik Sokak, Yeni Çarşı Caddesi-Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescid Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Hamal Başı Caddesi, Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi, Ensiz Sokak, İnönü Caddesi, Mete Caddesi."

Belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle: "Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğaz Kesen Caddesi, Defterdar Yokuşu."

Anadolu Yakası'nda saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar ise şöyle: "Turgut Özal Bulvarı (Maltepe - Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."

Alternatif güzergah olarak ise D-100 Karayolu ile Maltepe Bağdat Caddesi olarak duyuruldu.

(İHA)

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İstanbul Valiliği, İstanbul, Maltepe, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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