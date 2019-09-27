İstanbul Valiliği, 14 okul haricindeki 7 bin 46 okulda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren...
1 saat önce
İstanbul Valiliği, 14 okul haricindeki 7 bin 46 okulda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:18 Kaynak: AA
İstanbul Valiliği, 14 okul haricindeki 7 bin 46 okulda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.
İstanbul Valiliği'nden deprem sonrası ilk açıklama: Hasar ihbarı yapılmadı İstanbul'daki deprem sonrası; İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da okullar tatil edildi İstanbul Valiliği, 9 ilçede 14 okulun tatil edildiğini duyurdu Bakan Dönmez: Doğal gaz fiyatlarında kısa vadede değişiklik olmayacak