15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması kararı kaldırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek olan Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararı alternatif bir alan bulunması nedeniyle kaldırıldı.

BELİRLİ SAATLERDE KAPATILACAKTI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26 -27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararı alınmıştı.

ALTERNATİF ALAN BULUNDU

Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibariyle köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.