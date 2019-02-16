İstanbul Valiliği: 3 Katlı Ahşap Metruk Bina Çöktü, Can Kaybı ve Yaralı Yoktur
1 saat önce
İstanbul DHA İstanbul Valiliği Balat'tan çöken bina ile ilgili olarak, "İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur" dedi.
İstanbul
DHA
İstanbul Valiliği Balat'tan çöken bina ile ilgili olarak, "İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur" dedi.
İstanbul Valiliği'nden bina çökmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "Fatih
ilçesi Balat Mahallesi Çorbası Çeşme
Sokakta bulunan ve daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap metruk bina çökmüştür. İtfaiye
ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:32 Kaynak: DHA
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