Son Dakika Haberleri: İstanbul valiliği: 315 kaçak yapının yıkımı tamamlandı
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İstanbul valiliği: 315 kaçak yapının yıkımı tamamlandı

25 dakika önce

İSTANBUL DHAİSTANBUL'da birçok ilçede kaçak yapıların yıkımına başlandı.

İstanbul valiliği: 315 kaçak yapının yıkımı tamamlandı, System.String[]

İSTANBUL DHA
İSTANBUL'da birçok ilçede kaçak yapıların yıkımına başlandı. İstanbul Valiliği, saat 07.00'de 14 ayrı ilçede eş zamanlı olarak başlatılan yıkım çalışmalarında 315 kaçak yapının, saat 19.00 itibariyle yıkımının tamamlandığını bildirdi.
Açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda; 14 İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlıkları, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kuruluşların katılımıyla sürdürülen çalışmalar neticesinde;
İstanbul'da devlet ormanları üzerinde 31.12.2017 tarihinden sonra kaçak yollarla yapıldığı tespit edilen 315 adet çeşitli mahiyetteki yapının, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince yıkımına, bulunduğu yer belediyelerince bugün eş zamanlı olarak 14 ilçemizde saat 07.00'de başlanmış ve saat 19.00 itibariyle tamamlanmıştır." denildi.
Yapılan bu çalışma neticesinde üzerindeki kaçak yapıları yıkılan orman arazilerinin İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edildiğinin bildirildiği açıklamada, "Kaçak yapı inşa edilen orman arazileri, önümüzdeki aylarda yapılacak ağaçlandırma çalışmalarıyla orman varlığımıza yeniden kazandırılacaktır. Orman, kıyı, mera, kültür ve tabiat varlığı gibi özel kanunlarla korunan alanlar ile diğer kamu mallarının korunması, idarenin yasal görevi, her bireyin de en önemli vatandaşlık
ödevidir. Orman alanlarında başlattığımız bu süreç, kaçak yapıların olduğu diğer yerlerde de aynı kararlılıkla devam edecektir. Bu konuda bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız aynı hassasiyetle çalışmalarını sürdürmektedir. Valiliğimiz koordinasyonunda yürütülen bu çalışmalarda görev alan 14 İlçemizin Kaymakamlığı, Belediye Başkanlıkları, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine, ekiplerin çalışmalarında gerekli güvenliği sağlayan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeli ile destek veren bütün kişi ve kuruluşlara teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Görüntü dökümü:
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- Beykoz ve Arnavutköy'deki yıkımdan görüntüler

18.09.2019 - 10.16 Haber Kodu : 190918030
18.09.2019 - 11.45 Haber Kodu : 190918071
18.09.2019 - 11.56 Haber Kodu : 190918075
18.09.2019 - 13.47 Haber Kodu : 190918133


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:58 Kaynak: DHA
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İstanbul valiliği: 315 kaçak yapımının yıkımı tamamlandı
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