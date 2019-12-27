İstanbul Valiliği 34. yerli ve milli otomobile talip oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği 34. yerli ve milli otomobile talip oldu - Son Dakika

İstanbul Valiliği 34. yerli ve milli otomobile talip oldu

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yerli arabamıza tam destek için biz de 34. Sedan araca talip olduk" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yerli arabamıza tam destek için biz de 34. Sedan araca talip olduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de düzenlenen törende, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan yerli ve milli elektrikli otomobilin tanıtımı yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tanıtım toplantısının ardından Twitter'dan, yerli ve milli otomobile destek veren paylaşımlarda bulundu. Yaptığı ilk paylaşımda, "Türkiye'nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Maşallah" ifadelerini kullanan Vali Yerlikaya, daha sonra yerli ve milli otomobilin görselini kullanarak yaptığı paylaşımda ise, "Yerli arabamıza tam destek için biz de 34. sedan araca talip olduk" dedi.

(İHA)

İstanbul Valiliği 34. yerli ve milli otomobile talip oldu

İstanbul Valisi, Türkiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı
Mansur Yavaş'tan yerli otomobil paylaşımı: Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız Katar'daki 3 otomotiv firması, yerli otomobilin bayiliğine şimdiden talip oldu Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı!

Son Dakika Haberleri
02:58 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (2) - Son Dakika
02:57 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu - Son Dakika
02:52 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (2) - Son Dakika
02:34 HDP önünde nöbet tutan anne Hüsniye Kaya'nın kızı Mekiye evine döndü - Son Dakika
02:30 Tır'ın altına giren otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
23:50 Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Son Dakika
23:47 Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 03:08:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Valiliği 34. yerli ve milli otomobile talip oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]