İstanbul Valisi Davut Gül, sokak köpeklerinin toplatılması için talimat verdi - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül, sokak köpeklerinin toplatılması için talimat verdi

20.07.2023 16:03

İstanbul Valiliği, 39 ilçede sokak köpeklerinin toplanması talimatını verdi. Kaymakamlık ve belediyelere gönderilen yazıda "5199 nolu 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun gereğince uygulanması ilgili birimlerden talep edilmiştir. Kanun, sokak hayvanlarının bulundukları yerlerden alınmasını, rehabilitasyon merkezlerine götürülmesini, kısırlaştırılarak tedavi edilmesini, sağlıklarına kavuştukları tespit edildikten sonra yeniden alındıkları yere bırakılmasını gerektirmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin son aylarda gündemden düşmeyen konularından biri de başıboş sokak köpekleri oldu. Birçok vatandaşımız köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı, kimisi ise hayatını kaybetti. Vatandaşların gösterdiği tepkilerin ardından İstanbul Valiliği harekete geçti. Valilik 39 ilçe kaymakamlığı ve belediyeye sokak hayvanlarının toplatılması için yazdı gönderdi. Bu karar vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı.

"HAYVANLARI KORUMA KANUNU GEREĞİNCE UYGULANMALI"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce 04.07.2023 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı, 39 ilçe belediyesi ve Tarım İlçe Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda 5199 nolu 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun gereğince uygulanması ilgili birimlerden talep edilmiştir.

İstanbul Valisi Davut Gül

"KISIRLAŞTIRILMALI VE ALINDIĞI YERE BIRAKILMALI"

Kanun, sokak hayvanlarının bulundukları yerlerden alınmasını, rehabilitasyon merkezlerine götürülmesini, kısırlaştırılarak tedavi edilmesini, tedavi sonrası bir süre gözlemlenmesi ve sağlıklarına kavuştukları tespit edildikten sonra yeniden alındıkları yere bırakılmasını gerektirmektedir. İlgili yazı, ilgili birimlerin bu kanunun gereğince işletilmesi talebini içermektedir" denildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (11)
  • Mais Jannataliyev: Aferin Ama topladıktan sonra geri salınmaması lazım. Yok mudur tüm bu hayvanları bir arada tutabilecekleri yer? Cevap Yaz 13 5 Yayından Kaldır
  • mücahid: O zaman kanundegişmeli,sokak köpeklerine ormanda büyuk alanlar yapilmalı,sürü halinde cocuklara,insanlara saldırip parçaliyorlar.Kanun derhal degişmeli. Cevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
  • Ercan Yerekonmaz: ACİL SOKAKLARDA BAŞI BOŞ GEZEN SURIYELİLERDE TOPLANMALI Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Davut Gül, sokak köpeklerinin toplatılması için talimat verdi - Son Dakika


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